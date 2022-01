Dalla Francia - Anche il West Ham interessato a Diallo del PSG

Stando a quanto riportato da RMC Sport, su Diallo del PSG non c'è da registrare solo l'interesse del Milan. Per l'emittente francese anche il West Ham, che però ad oggi non ha ancora avviato nessun contatto con il club parigino, sta pensando di fare un'offerta di prestito per il centrale senegalese, ad oggi impegnato in Coppa d'Africa. Il club inglese probabilmente presenterà una proposta prima della fine del mercato.