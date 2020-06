Tiémoué Bakayoko è tornato al Chelsea dopo il prestito al Monaco, ma il suo futuro non sarà con i Blues. Dalla Francia arrivano indiscrezioni secondo cui il suo ritorno al Milan è una forte possibilità in quanto il centrocampista è molto tentato dall'idea di tornare in rossonero dove ha già giocato nella stagione 2018-2019. Lo riferisce le10sport.com.