Dalla Francia, il Milan si inserisce per Axel Disasi del Chelsea

Milan, sistemata la questione esterno destro con Kyle Walker, i dirigenti rossoneri sono alla ricerca di ulteriori colpi per rinforzare la rosa seguendo le indicazioni di Sergio Conceiçao. L'obiettivo principale è una prima punta, col nome di Santiago Gimenez del Feyenoord che resta il sogno nemmeno troppo nascosto. Ma nel caso in cui si presentasse l'opportunità, e nel caso in cui dovesse essere ceduto uno fra Pavlovic e Tomori (più probabile il primo del secondo), ecco che Ibrahimovic e Moncada si metterebbero alla ricerca di un nuovo difensore.

Secondo il portale francese FootMercato, uno dei nomi nell'elenco rossonero è quello di Axel Disasi, centrale di proprietà del Chelsea che nelle ultime settimane ha trovato poco spazio coi Blues. Sul giocatore sono segnalate anche Juventus e Newcastle, ma lo stesso Disasi avrebbe dato priorità alla destinazione milanista. Fino a quando non sarà liberato uno slot in difesa con una cessione, però, la sensazione è che la trattativa difficilmente possa entrare in una fase calda.