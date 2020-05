Dalla Francia - Il Milan torna alla carica per Thauvin

Secondo quanto riferito da Le10sport.com, il Milan è tornato alla carica per Florian Thauvin, attaccante classe '93 del Marsiglia. Il francese ha un contratto con l'OM fino al 30 giugno 2021, ma in questi mesi non sarebbero arrivate comunicazioni dalla società all'agente del giocatore per un'eventuale rinnovo di contratto. Su Thauvin c'è anche il Nizza, club che segue anche Tiemoué Bakayoko, ex centrocampista rossonero ora al Monaco in prestito dal Chelsea.