Dalla Francia: Leao non è la prima scelta per il dopo-Mbappé

vedi letture

Nelle ultime settimane, il nome di Rafael Leao è stato spesso accostato al PSG che in estate saluterà Kylian Mbappé. I dirigenti parigini stanno valutando diversi nomi, tra cui anche quello del portoghese che però non è la prima scelta per sostituire il fenomeno francese che è destinato a trasferirsi al Real Madrid.

Lo riferisce RMC Sport in Francia che spiega che l'attaccante del Milan piace molto all'interno del PSG, ma non a tutti. Tra l'altro Leao ha inserita nel contratto con i rossoneri una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, cifra che il club parigino non intende sborsare nonostante abbia i mezzi economici per farlo.