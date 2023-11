Dalla Francia, Milan su Yahia del Lione

vedi letture

A causa dei molteplici infortuni in difesa e dei tempi di recuperi lunghi come per Kalulu e Thiaw, che torneranno tra gennaio e febbraio del 2024, il Milan sta iniziando a muoversi sul mercato per completare la difesa rossonera anche in vista dell'inizio della prossima stagione, considerando che Simon Kjaer non è infinito e corre verso i 35 anni. Moncada & Co. hanno già messo nel mirino alcuni centrali nel mirino.

Secondo quanto riportato da Footmercato, il Milan è interessato a Kelyan Yahia, difensore centrale classe 2006 in forza al Lione. Il ragazzo piace anche ad altri top club.