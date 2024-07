Dalla Francia - Non solo Juventus: anche il Milan su Todibo del Nizza

Nel corso di questi giorni si è parlato tanto di un interessamento del Milan per Strahinja Pavlovic del Salisburgo, ma il serbo classe 2001 non sarebbe l'unico nome sulla lista della dirigenza rossonera per quanto concerne la difesa centrale.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di footmercato.net, dopo averlo seguito già in inverno, il Milan avrebbe avuto un ritorno di fiamma per il difensore del Nizza Jean-Claire Todibo, classe '99 in scadenza con i rossoneri di Francia nel 2027. Il Diavolo, però, non sarebbe l'unisca squadra sulle tracce dell'ex Barcellona, visto che in Serie A ci sarebbe anche la Juventus fortemente interessata.

Questo però poco preoccupa il Milan, che prima di poter essere in grado di affondare il colpo su Todibo, ha in programma di vendere uno fra Tomori e Thiaw secondo i colleghi di footmercato.net. Nel frattempo, sul classe '99 si sarebbero iniziate a muovere anche squadre di Premier League, come ad esempio Aston Villa e West Ham.