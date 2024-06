Dalla Francia: Nsiala rifiuta il rinnovo con il Milan per andare ai Rangers Glasgow

Secondo quanto riportato da FootMercato, testata sportiva francese, nonostante il prolungamento di contratto offerto dal Milan, Clinton Nsiala ha deciso di lasciare il Milan al termine del suo contratto previsto per il 30 giugno.

Sul difensore classe 2004 ci sarebbero state Monza, Empoli, Amburgo e Stoccarda, che hanno preso contatti con l'entourage del francese, senza, però, conseguire un accordo, poiché i Glasgow Rangers, "che hanno supervisionato - si legge - il giocatore in numerose occasioni, ne hanno chiaramente uno anticipano il dossier e sono sul punto di completare l'operazione, come ci ha detto una fonte scozzese. Il mancino si lascia sedurre dal progetto sportivo proposto dall'emblematico club di Glasgow, vale a dire la garanzia di un tempo di gioco per continuare la sua formazione ad altissimo livello, la prospettiva di evolvere in un grande club europeo che gioca ogni anno per il titolo stagione e chi è in corsa per giocare la prossima Champions League. Tanti asset che fanno pendere chiaramente la bilancia a favore dei Rangers".