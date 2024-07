Dalla Germania, in corso i primi contatti tra il Milan e Abraham

vedi letture

Nella scorsa settimana, dopo che il Milan aveva cambiato rotta per l'attacco puntando tutto su Alvaro Morata, si è fatta largo anche l'ipotesi di un altro attaccante da inserire nel reparto offensivo per completarlo insieme alla punta spagnolo e al già presente in rosa Luka Jovic. Tra i nomi ipotizzati e inseriti dalla dirigenza rossonera nella propria lista c'è anche quello di Tammy Abraham, attaccante 26enne della Roma che cerca una sfida di rilancio dopo l'ultima stagione saltata quasi interamente per un infortunio brutto al ginocchio.

Dalla Germania, e più precisamente dalle parole di Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, oggi arrivano nuove indiscrezioni sulla trattativa Milan-Abraham: ci sarebbero contatti in corso tra le parti, dopo quelli esplrativi di qualche giorno fa. Scrive Plettenberg su X: "Abraham con tante opzioni in estate ma ci sono stati primi e concreti colloqui con il Milan. E sono in corso. Contratto con l'AS Roma valido fino al 2026. Il 26enne attaccante è pronto per una nuova sfida".