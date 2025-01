Dalla Germania - Theo Hernandez pianifica l'addio al Milan in estate

Stando a quanto riferisce Christopher Micheal, giornalista tedesco di fussball.news, Theo Hernandez starebbe pianificando il suo addio al Milan in estate, un anno prima della scadenza del suo contratto, e al momento non è intenzionato a rinnovare.

Ci sono stati diversi colloqui in passato con il Bayern, con i bavaresi che al momento devono risolvere il problema Davies: il contratto del terzino canadese scade a giugno 2025 e non c'è ancora un accordo per il rinnovo. Una situazione da monitorare, anche visto che Paulo Fonseca è stato appena esonerato. Da capire quindi se il cambio di allenatore possa influire anche sul futuro di Theo Hernandez.

News #FCB: Have heard that Theo Hernandez is planning his departure from Milan in the summer. He does not want to extend his contract, which expires 2026. There have already been talks with FCB in the past. Important in this context: What is Davies doing? https://t.co/JbtoBZgkNK