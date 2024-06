Dalla Germania, Zirkzee è ancora un obiettivo del Manchester United

La clausola da 40 milioni di Joshua Zirkzee fa gola a tutti i top cub europei in cerca di un attaccante. Specialmente dopo una stagione come l'ultima giocata dal centravanti olandese con la maglia del Bologna. Il Milan ha inserito in cima alla lista la punta ex Bayern Monaco ed è disposto a pagare la somma richiesta a partire dal prossimo 1° luglio, quando si potrà procedere alla transazione in via ufficiale. I rossoneri hanno anche l'accordo e l'ok del calciatore: manca l'intesa con Kia Joorabchian, l'agente, sulle commissioni, come viene raccontato da diversi giorni.

Questo stallo nella trattativa tra Milan e agente di Zirkzee apre la strada ad altre squadre che hanno l'intenzione di mettere le mani sul talento olandese. Nello specifico oggi il giornalista di Sky Sport DE, Florian Plettenberg in un suo tweet ha scritto così: "Lo hanno detto al Manchester United, Joshua Zirkzee è ancora uno degli obiettivi desiderati per l'attacco! Il Manchester United è consapevole dell'interesse concreto del Milan. Tuttavia, le commissioni elevate e le commissioni richieste stanno attualmente complicando il trasferimento. Di questo è informato anche lo United".