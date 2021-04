Dalla Norvegia - Agente Hauge a Milano a colloquio con la dirigenza rossonera

Stando a quanto riporta il portale norvegese vg.no l'agente di Jens Petter Hauge, Atta Aneke, è a Milano per far visita al suo assistito e ne approfitterà per parlare con i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frédéric Massara. L'argomento del meeting è sicuramente sul futuro dell'ex Bodo/Glimt: il Milan considera il giocatore molto talentuoso ed è soddisfatto dello sviluppo del ragazzo finora, ma è anche vero che in una squadra di alto livello la concorrenza sia tanta ed agguerrita. Ad oggi il club rossonero ha escluso totalmente l'idea di un prestito, nonostante il forte interesse di tante squadre per Hauge.