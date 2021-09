Dalla Russia: Castillejo-CSKA Mosca, il Milan chiede un milione per il prestito

In merito alla trattativa tra Milan e CSKA Mosca per Samu Castillejo, il portale russo eurostavka.ru riferisce che il club rossonero avrebbe chiesto un milione di euro per il prestito dell'attaccante esterno spagnolo, cifra che però i russi non sembrano intenzionati a spendere e che stanno cercando di abbassare. Al momento la trattativa si è fermata, c'è tempo fino a domani quando chiuderà il mercato in Russia.