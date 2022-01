Dalla Spagna - Barcellona, più Kessie di Zakaria per il centrocampo

Nell'ultimo periodo il Barcellona ha fatto più progressi nei discorsi per Franck Kessie che per Denis Zakaria: entrambi i centrocampisti in scadenza sono nel mirino dei blaugrana, ma le richieste degli agenti dello svizzero sono troppo alte per il club catalano, riporta il giornalista Toni Juanmartí di Diario Sport.

Per il collega iberico sono stati fatti più passi in avanti per l'ivoriano, anche grazie alla "vicinanza" di Mino Raiola al Barcellona (l'agente di Kessie è sempre Atangana, ndr).