Dalla Spagna: Ibrahimovic chiama Morata, il Milan pronto a pagare la clausola per l'iberico?

Come riportato in Italia da Sky, e confermato da Relevo in Spagna, il MIlan sarebbe pronto a pagare i 15 milioni di clausola per Alvaro Morata, l'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid che sembrava aver confermato la sua permanenza in Spagna anche per la prossima stagione, ma si potrebbe riaprire uno spiraglip per vederlo di nuovo nel nostro campionato.

Come sostenuto da Relevo, sarebbe proprio Zlatan Ibrahimovic in persona a chiamare Morata al Milan: il club, come sappiamo, ha necessità di un attaccante top per la prossima stagione, e con la situazione Zirkzee ancora bloccata, il Diavolo si sta guardando attorno.