Dalla Spagna: il Siviglia sulle tracce di Suso

Prosegue il mercato del Siviglia guidato da Monchi, il club spagnolo ha già speso oltre 100 milioni di euro, ma è ancora alla ricerca di un attaccante esterno. L’idea primaria dell’ex dirigente della Roma è quella di Bergwijn, ma il PSV chiede 35 milioni di euro per liberare il suo giocatore, da qui nasce l’idea Suso. Secondo quanto riportato da El Golazo, Monchi ha sempre apprezzato il giocatore ed il suo stile di gioco, ed il talento ex Liverpool è sul mercato. Il problema primario è che lo spagnolo costa più dell’olandese, il Milan chiede infatti 40 milioni di euro per liberarlo. Lopetegui chiede con insistenza un nuovo attaccante esterno e Monchi sta lavorando, nonostante le difficoltà a far uscire dei calciatori del proprio club.