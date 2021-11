Dalla Spagna - Jovic in uscita dal Real Madrid: ci sono anche Milan e Fiorentina

Solo novantacinque minuti in questa stagione per Luka Jovic, che non sembra far parte dei piani del Real Madrid di Carlo Ancelotti. L'attaccante, riporta il Mundo Deportivo, avrebbe deciso di lasciare Madrid e, oltre all'Eintracht Francoforte, suo ex club, anche le italiane Milan e Fiorentina sarebbero interessate al serbo.