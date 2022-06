Dalla Spagna - Liverpool su Asensio, ma lo spagnolo preferirebbe il Milan per questione di spazi e titolarità

MilanNews.it

Marco Asensio del Real Madrid, ad un anno dalla scadenza del suo contratto con il club di Florentino Perez, è tra i profili più seguiti e cercati in questa finestra di mercato. L'ultimo grande club a muoversi per lo spagnolo, scrive sport.es, è il Liverpool. I Reds di Jurgen Klopp stanno cercando rinforzi per l'attacco dopo la cessione di Mané al Bayern Monaco.

Asensio però ha dei dubbi per quanto riguarda l'interesse del club inglese: il timore del giocatore è che possa ritrovarsi in una situazione, come al Real Madrid, in cui non ha un posto da titolare garantito. L'attacco del Liverpool al momento conta Salah, Diaz, Jota, e Nunez.

L'esterno del Real Madrid quindi vede più di buon occhio un eventuale trasferimento al Milan: attualmente la proposta dei rossoneri è alta, ma non così alta come i sei milioni di euro di stipendio che vorrebbe il calciatore.