Dalla Spagna - Milan, Jovic arriva gratis. Contratto da un anno con opzione per altri tre

vedi letture

Il collega Matteo Moretto di Relevo dà un aggiornamento sull'operazione che nell'ultimo giorno di mercato ha portato Luka Jovic al Milan.

Il serbo è arrivato a titolo gratuito dalla Fiorentina, che non ha mantenuto nemmeno una percentuale su una futura rivendita. Jovic ha firmato col Milan un contratto annuale con un'opzione per altri tre anni nel caso in cui al termine della stagione le parti decidessero di continuare insieme.