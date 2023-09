Dalla Spagna - Miranda in scadenza, il Milan ci proverà: la situazione

vedi letture

Il Milan continua a lavorare su Juan Miranda del Real Betis, riporta il sito spagnolo Relevo. I rossoneri sono interessati al terzino ex Barcellona da tempo, e hanno provato a portarlo in Italia anche durante l'ultima sessione di mercato, proponendo al Betis uno scambio con Alexis Saelemaekers non andato a buon fine.

Miranda è in scadenza di contratto e il Milan, insieme ad altre squadre, proverà ad ingaggiarlo a parametro zero: in tutto questo il Real Betis sta ovviamente provando a rinnovare il contratto del terzino.