Dalla Spagna - Sondaggio di Milan, Inter e Juventus per Memphis Depay

L'avventura al Barcellona di Memphis Depay potrebbe terminare in estate, riporta Diario Sport. L'olandese, arrivato al Camp Nou la scorsa estate a parametro zero, è finito ai margini della squadra, soprattutto dopo l'esonero di Koeman, suo grande estimatore.

Con Xavi l'ex Lione è finito molto indietro nelle gerarchie in attacco, anche a causa dell'arrivo di Aubameyang, Ferran Torres ed Adama Traore durante il mercato di gennaio. Il giocatore, che però al momento è ai boc per infortunio, vuole un minutaggio più elevato e secondo il portale spagnolo sono arrivati degli interessamenti dall'Italia: Milan, Juventus e Inter hanno fatto dei sondaggi. Il giocatore molto probabilmente a fine stagione andrà via, e punta a farlo quasi a costo zero.