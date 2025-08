Dalla Svizzera - Athekame andrà al Milan per 9 milioni di euro

Stando a quanto riferisce Blick.ch, noto portale svizzero, Zachary Athekame passerà al Milan per circa nove milioni di euro. Milan e Young Boys sono vicine a trovare un accordo per il giovane terzino destro classe 2004, pronto al grande salto in un top club europeo.

Athekame, che arriva dopo la cessione di Emerson Royal, rinfoltirà la batteria di terzini destri che ad oggi vede Alex Jimenez e, adattato, anche Fikayo Tomori.