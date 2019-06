Dalla Turchia: Besiktas e Fenerbahce sulle tracce di Andre Silva

Nuove voci riguardanti il futuro di André Silva giungono direttamente dalla Turchia. Secondo quanto riportato da Sporx.com sulle tracce del talento portoghese ci sarebbero Besiktas e Fenerbahce. Dopo un anno non esattamente entusiasmante al Siviglia il classe ‘95 farà presto ritorno a Milano, dove ad aspettarlo ci sarà il nuovo tecnico rossonero Marco Giampaolo. Valutazioni in corso proprio da parte dell’ex tecnico della Sampdoria, che potrebbe voler rilanciare il giovane attaccante nel suo battezzato 4312. Una trattativa che le due squadre potrebbero avviare solo tramite prestito e non a titolo definitivo, in quanto il Milan potrebbe valutare il giocatore circa 30 milioni di euro. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni, il ritiro dei rossoneri comincerà il 9 Luglio.