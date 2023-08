Dalla Turchia - Besiktas, non solo Rebic: occhi anche su Saelemaekers

Come riportato da brospor.com, il Besiktas ha messo gli occhi su Alexis Saelemaekers, esterno destro del Milan. Dopo l'affare Rebic, che si è trasferito al Besiktas settimana scorsa, il club turco si è rimesso in contatto con i rossoneri per capire la situazione legata al classe '99 belga.