Dalla Turchia - Il Galatasaray ha Calabria nel mirino, possibili contatti col Milan già a gennaio

Stando a quanto riferisce il portale turco "Fanatik" il Galatasaray ha messo nel mirino Davide Calabria, il cui contratto con il Milan scadrà a fine stagione. I turchi pensano di contattare il Milan per il terzino destro già a gennaio.

Calabria, che per il momento non sta facendo passi avanti per la questione eventuale rinnovo, era già stato avvicinato dal Galatasary in estate.