David a gennaio è complicato: più facile l'assalto in estate

vedi letture

Jonathan David, come dicono da tempo le indiscrezioni di calciomercato, è il nome numero uno per l'attacco rossonero: un profilo che piace molto alla dirigenza di via Aldo Rossi. L'attaccante del Lille, con cui peraltro il club rossonero ha ottimi rapporti, va in scadenza a giugno 2025 e per questo è molto complicato che si possa tentare un affondo già a gennaio: in tutto questo i francesi non vorrebbero perdere uno dei loro giocatori di punta in mezzo alla stagione.

Per questo motivo, racconta oggi il Corriere dello Sport, è più probabile che l'assalto arrivi in estate, quando ci sarà solo un anno di contratto a separare David dall'addio al Lille.