David non rinnova col Lille, andrà in scadenza: ad oggi non è un'opzione per il Milan

Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Lille e andrà via a parametro zero. A riportarlo è Matteo Moretto di Relevo, che aggiunge altri dettagli importanti: il centravanti sarà sicuramente una delle "occasionI" di mercato ma vorrà uno stipendio alto (più di 3 milioni annui) a cui aggiungere le commissioni destinate agli agenti.

Tra le squadre italiane interessate, già attive sul calciatore, ci sono Inter e Juventus; ad oggi non è un'opzione per il Milan. All'estero c'è il Barcellona che monitora attentamente la situazione, senza però aver avuto nessun contatto diretto. L'Atletico Madrid aveva sondato il canadese in passato, ma attualmente non è tra le squadre in pole. Ci si aspetta, inoltre, movimenti dalla Premier League nei prossimi mesi.