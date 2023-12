Davide Lippi: "Mi risulta che il Milan voglia prendere una punta"

L'agente Davide Lippi, nel corso della sua intervista con TMW, si è soffermato anche su papabili obiettivi di gennaio per gli attacchi di Milan e Inter, come ad esempio Jonathan David per i rossoneri e Mehdi Taremi per i nerazzurri: "Mi risulta che il Milan voglia prendere una punta".

Jonathan David può essere il nome giusto?

"Parliamo di un giocatore forte. Io ho parlato col Milan e so che cercano, ma a gennaio il mercato è particolare e David sarebbe un investimento importante. Certo, diventa determinante per il progetto del Milan raggiungere la Champions...", ha raccontato il noto procuratore.