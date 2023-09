De Ketelaere, in caso di riscatto sottoscritto un contratto di 4 anni con l'Atalanta

Dopo un anno molto difficile al Milan Charles De Ketelaere quest'estate, in accordo col club rossonero, ha scelto di provare una nuova esperienza in prestito per rilanciarsi. Diverse le squadre interessate al belga con questa formula, ma a spuntarla alla fine è stata l'Atalanta di Gasperini.

La Dea ha trovato l'accordo con il Milan per un prestito oneroso da 3 milioni di euro, 23 milioni per il diritto di riscatto, 4 milioni di bonus e la percentuale del 10% su una futura rivendita.

Con il giocatore, rivela grandhotelcalciomercato.com, l'accordo è stato trovato per un quadriennale, in caso di riscatto dopo questo anno di prestito, fino al 30 giugno 2028.