De Ketelaere-Milan: manca solo l'ultima puntata. Ma il vero film è ancora tutto da scrivere

I primi ammiccamenti un anno fa, i primi segnali concreti di interesse in primavera, la prima offerta esplorativa di 20 milioni di euro più bonus a inizio luglio, il primo rialzo a 28 milioni più tre di bonus una settimana dopo, il primo incontro di persona a Bruges il 20 luglio con il conseguente rilancio a 30 milioni più bonus, il secondo incontro a Lugano 3 giorni fa, il terzo rialzo a 32 più tre di bonus e percentuale sulla futura rivendita...



Le cifre

E, finalmente, è fatta! La telenovela Milan-Club Bruges per Charles De Ketelaere è ormai vicina al "the end"; nella giornata di ieri, infatti, i due club hanno trovato l'accordo sulla base di 32 milioni di euro più bonus più una percentuale sulla futura rivendita del calciatore, mentre era già stato stabilito il contratto quinquennale a 2.2 milioni di euro più bonus che il talento belga percerpirà in rossonero.



Il vero film

A tutto ciò manca solo l'ultima puntata: le visite mediche, l'iter burocratico e la conseguente ufficialità, da girare non appena De Ketelaere arriverà in Italia; domani è previsto il suo atterraggio a Milano, con le già citate visite mediche in programma per il giorno successivo. Il vero film, comunque, è ancora tutto da girare: il MIlan ha investito tantissimo sul calciatore, inseguendolo per molto tempo nonostante le resistenze eccessive del Club Bruges, credendo in lui e nel suo enorme potenziale. A De Ketelaere essere, ora, il grande protagonista.