De Ketelaere, parla l'allenatore: "Farò qualsiasi cosa per lui... ma è tutto un po' troppo per Charles"

Al termine di Club Bruges-Genk, primo match di campionato belga vinto per 3-2 dai padroni di casa, l'allenatore del Bruges Hoefkens ha parlato in conferenza stampa, tra le altre cose, anche di De Ketelaere, che per oggi era stato lasciato fuori dai convocati. Queste le sue dichiarazioni riportate da HLN.be: "Farò qualsiasi cosa per lui... ma è tutto un po' troppo per Charles". Il riferimento ovviamente è alla situazione di mercato, con il forte interesse del Milan e la volontà del giocatore di vestire rossonero. Resta da vincere la resistenza del club belga.