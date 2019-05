De Laurentiis: "Mercato? Ancelotti entra nel merito, a differenza di Sarri"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a TV Luna, lanciando anche una frecciata al suo ex tecnico, Maurizio Sarri, accostato al Milan: "Stasera ringrazierò Ancelotti ed i ragazzi perché hanno fatto molto bene. Non era facile passare dal gioco di Sarri a quello del nuovo tecnico. Dopo tre anni intensi di Sarri, che è un grande allenatore, c'era un nuovo gioco e bisognava digerirlo. Bisogna dare merito a Carlo di aver utilizzato quei giocatori pochi utilizzati ed i nuovi che sono venuti. Se verranno soddisfatte le indicazioni di Ancelotti sul mercato? Lo abbiamo sempre fatto con i tecnici che volevano entrare nel merito. Con Sarri non è stato possibile, perchè lui non voleva entrare nel merito, mentre Carlo ogni giorno entra nel merito ed è rispettoso di quelli che sono i bilanci del club".