D.g. Charleroi: "Osimhen al Milan? Non parte per meno di 15 milioni"

Dopo l'indiscrezione trapelata dal Belgio di un Milan vicinissimo all'acquisto del giovane Victor Osimhen, il portale belga sudinfo.be ha intervistato il direttore generale del Charleroi Mehdi Bayat. Queste le sue parole sulla presunta trattativa: "C'è sicuramente interesse per Victor, ma voglio essere chiaro. Prima di tutto, non ci sono offerte concrete e non ci sono situazioni di cessione imminente, eventualmente potrebbe partire per non meno di 15 milioni. Sotto questa cifra non ne discutiamo nemmeno".