D.g. Genoa: "Piatek via? L'offerta del Milan deve ancora arrivare. Presto incontrerò Leonardo"

Giorgio Perinetti, d.g. del Genoa, ha parlato dell'affare Piatek a Radio CRC: "L'offerta non è ancora arrivata, ma ci sarà presto un incontro. In serie A è difficile che possano esserci grandi cambiamenti, diventa complicato muovere qualche giocatore. Poi stiamo vivendo il tormentone Higuain che forse può coinvolgere anche noi. Noi abbiamo detto che Piatek, Romero e Kouame non li andiamo ad offrire e non è nella nostra intenzione cederli, ma sono giocatori che destano interesse. Percentuale di una partenza di Piatek? Non lo so. Noi facciamo fatica a liberarci del nostro centravanti, per cui dobbiamo ascoltare le proposte. Non è stato ancora fatto nulla, solo un contatto col Milan che ci ha detto che voleva parlarne dopo la Supercoppa. Incontro con Leonardo? No non c’è stato nessun incontro, ma è probabile che ci incontreremo se ci vogliono vedere".