Di Marzio: “Apertura totale di Fullkrug al Milan. Ora si dovrà decidere se aprire la trattativa col Dortmund”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, sono proseguiti nelle ultime ore i contatti positivi tra il Milan e Niclas Fullkrug, attaccante tedesco del Borussia Dortmund. Il club tedesco chiede 15 milioni di euro per il suo attaccante: il Milan dovrà ora decidere se aprire una trattativa o meno. Fullkrug ha dato apertura totale al trasferimento in rossonero.

L'INTERESSE DEL MILAN PER FULLKRUG È CONCRETO

Il mercato del Milan e in particolare il reparto offensivo non intende fermarsi solo all'acquisto, ormai in dirittura d'arrivo di Alvaro Morata. La dirigenza milanista intende regalare a mister Paulo Fonseca un altro centravanti e i nomi più caldi in questa sessione estiva di mercato sono Abraham, Füllkrug e Dùran. Per quanto riguarda il tedesco del Borussia Dortmund e della Germania, l'interesse da parte del Milan sembrerebbe forte.

Infatti, come riportato dal collega tedesco Florian Plettenberg, il Milan sembrerebbe davvero intenzionato a provare a portare a Milano Niclas Füllkrug, reduce dalla buona esperienza all'Europeo con la sua Germania. Il Milan si sarebbe informato su tutti i dettagli in occasione dei primi colloqui, ma al momento non c'è ancora nessuna trattativa, decisione o accordo con giocatore e club.

I rossoneri vogliono ingaggiare almeno un altro attaccante dopo Álvaro Morata. Füllkrug, 31 anni è un obiettivo serio, anche Tammy Abraham è nella lista.