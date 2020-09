Di Marzio: "Bakayoko continua ad essere l'obiettivo, manca davvero poco per l'intesa definitiva"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato l'Originale su Sky Sport, ha aggiornato la situazione della trattativa per Tiemoué Bakayoko: "Il Milan continua sotto traccia a lavorare con il Chelsea per l'intesa definitiva, manca poco. Non hanno fretta perché prima vogliono fare qualche scelta e concentrarsi sugli impegni di Europa League. Bakayoko resta l'obiettivo che il Milan vuole portare a termine".