Di Marzio: "Carrasco? Il Milan non ha ancora deciso se affondare il colpo. C'è anche l'Inter"

Nel corso di 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato così del possibile colpo in entrata per un nuovo esterno d'attacco rossonero: "Il Milan si sta muovendo. Per Carrasco il club non ha ancora deciso se affondare il colpo o no. Un giorno sembra una trattativa calda, un altro giorno no. Forse ha altri obiettivi o forse le condizioni sono giudicate eccessive tra richieste del club cinese e stipendio del ragazzo. Ma la novità di stasera è che, se dovesse essere ceduto Candreva, anche l'Inter ci proverà perché ha chiesto informazioni in giornata".