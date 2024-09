Di Marzio: "Chi al posto di Fonseca? Non ci sono nomi più avanti degli altri: c’è una lista perché un grande club deve essere pronto nell’eventualità"

E' arrivato il giorno del derby di Milano. La panchina di Paulo Fonseca traballa già da qualche giorno e stasera potrebbe essere la sua ultima apparizione contro l'Inter in caso di sconfitta. Ne ha parlato Gianluca Di Marzio a SkySport: "Fonseca mi sembrava dimesso e preoccupato al termine della partita contro il Liverpool. Oggi l’ho rivisto carico: spesso noi giornalisti non ci rendiamo conto e giudichiamo in maniera superficiale". Poi ancora: "In caso di sconfitta pesante e rovinosa rischia la panchina. Non ci sono nomi più avanti degli altri: c’è una lista perché un grande club deve essere pronto nell’eventualità".

Tra le varie ipotesi ci sono Sarri, Tuchel, Tudor e sullo sfondo anche Allegri con qualche possibilità in meno.