Di Marzio: "De Ketelaere? Mi aspetto un rilancio del Milan in questi primi giorni della settimana"

MilanNews.it

Gianluca Di Marzio, intervenuto a SkySport24, ha parlato così della trattativa tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere: "Mi aspetto un'accelerata in questa settimana. Ieri non ha giocato in Supercoppa, questo un segnale che la trattativa è in fase avanzata. Mi aspetto un rilancio del Milan in questi primi giorni della settimana. Sarebbe un colpo importante per i rossoneri".