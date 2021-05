Di Marzio: "Donnarumma? Tutte le grandi squadre in Europa sono coperte in porta"

Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e della sua separazione con il Milan. Di Marzio ha detto: “Ora Donnarumma deve trovarsi una squadra, ma non sarà facile perché tutte le big in Europa sono ben coperte in porta. Sai, magari va al PSG, ma non può fare il secondo di Kaylor Navas. Quantomeno dovrebbe alternarsi”.