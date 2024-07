Di Marzio: "Il Manchester United favorito per Zirkzee, ma il Milan non è da escludere"

Gianluca Di Marzio, in diretta a Calciomercato - L'Originale, ha fornito novità sul mercato del Milan, per quanto riguarda la questione attacco. Novità non sostanziali, a dire la verità, perché è sempre bloccata la pista Joshua Zirkzee, con il nodo commissioni che ha prima bloccato l'affare con il Milan e poi permesso ad altri club di entrare nella contesa.

Ad oggi, infatti, come detto da Di Marzio, è il Manchester United la squadra più decisa, quella più avanti, per Zirkzee. Il Milan non è tuttavia da escludere, e ci proverà nuovamente.