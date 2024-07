Di Marzio: "Il Manchester United ha ufficialmente informato il Bologna che pagherà la clausola di Zirkzee"

Joshua Zirkzee è a un passo dal Manchester United, pronto a chiudere l'operazione in queste prossime settimane per portare l'olandese in Premier League. Un altro aggiornamento di mercato in merito a questa trattativa arriva anche dal giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio. Questo il post social sulle ultime novità Zirkzee-United, con il club inglese pronto a pagare la clausola di 40 milioni.

Di Marzio su Zirkzee-United, il commento: "Il Manchester United ha ufficialmente informato il Bologna che pagherà la clausola di Zirkzee".