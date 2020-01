Di Marzio: "Il Milan attende il Fenerbahce per Rodriguez, tre squadre su Gabbia"

Intervenuto a "Calciomercato - L'Originale", Gianluca Di Marzio ha parlato così della situazione di Ricardo Rodriguez e Gabbia: "Il Milan non ha fretta, deve capire se il Fenerbahce sbloccherà l’acquisto di Ricardo Rodriguez, poi andrà a prendere un terzino sinistro, probabilmente giovane, oppure uno che può essere un'alternativa sia come centrale che come terzino sinistro. In difesa oggi c'è Gabbia come quarto difensore, il Milan vorrebbe dargli l'opportunità di andare a giocare e lo vogliono tante squadre: lo vuole la Sampdoria, il Brescia e il Verona".