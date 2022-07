Di Marzio: "Il Milan è sempre più vicino a De Ketelaere"

MilanNews.it

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato – L’originale su Sky Sport, ha raccontato le ultime sulla trattativa tra Milan e Club Brugge per Charles De Ketelaere: “Il Milan è sempre più vicino a De Ketelaere. Il Milan ha fatto un ulteriore rilancio, non c’è ancora l’accordo definitivo col Brugge ma si sta lavorando per raggiungerlo e far sì che De Ketelaere possa essere essere uno dei colpi del mercato del Milan. L’offerta (qui la nostra anticipazione), da quello che ci risulta, è da 28+3 di bonus. La fiducia cresce per arrivare ad una chiusura definitiva con il Brugge”.