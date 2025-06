Di Marzio: "Il Milan ha chiesto 30 milioni di euro al Chelsea per Maignan"

In diretta su Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale", Gianluca Di Marzio fa il punto sull'interesse del Chelsea per Mike Maignan:

“Reijnders al City è praticamente in chiusura e domani potrebbe essere la giornata dell’accordo definitivo. È vero, il Chelsea ha pensato a Maignan. La prima risposta del Milan è stata: “Vogliamo 30 milioni di euro”. Ricordiamo che Maignan ha il contratto in scadenza fra un anno e non è stato rinnovato, vedremo se il Chelsea si spingerà ad arrivare a questa cifra richiesta dal Milan".