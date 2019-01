Di Marzio: "Il Milan ha provato a riaprire Carrasco. Il giocatore ha dato l'ok al prestito di sei mesi, ora si cerca l'intesa con il Dalian"

Gianluca di Marzio, a Sky Sport 24, ha parlato così del mercato rossonero: “Il Milan ha provato a riaprire la pista Carrasco, che era a primissima scelta. Ha avuto da parte del giocatore un’apertura sull’accettare il prestito di sei mesi, a fronte dei diciotto richiesti inizialmente. Il problema è trovare l’intesa con il Dalian, il cui presidente si trova in Spagna. I contatti continueranno per tutta la notte per convincere il club cinese al prestito. Al momento non si è sbloccata ma la teniamo come ipotesi. L’altro nome è quello di Allan Saint-Maximin ma anche in questo caso il club di appartenenza chiede oltre 30 milioni di euro”.