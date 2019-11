Di Marzio: "Il Milan non c'è concretamente su Ibra. Mandzukic? Più estero"

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic e di Mario Mandzukic, due nomi accostati anche al Milan: "La pista più concreta per Ibrahimovic sarebbe il Bologna, perchè è quella che ha avviato dei contatti seri già da diversi giorni. Più che tra Bologna e Ibra, tra Mihajlovic e Ibra. Sia Bigon che Sabatini, così come anche Mino Raiola, sono spettatori interessati di questa sinergia tra Mihajlovic e Ibra. Lo svedese non ha chiuso le porte e questa è già una notizia per i tifosi rossoblù. I Los Angeles Galaxy sicuramente sono pronti a fare una nuova offerta. Dipenderà da Ibra. Se c'è anche il Milan? Al momento non concretamente, poi se si farà avanti nei prossimi giorni ve lo diremo. Mandzukic? Se andasse via dalla Juventus, ad oggi è più facile che vada all'estero, perchè Mario non accetta qualsiasi tipo di destinazione. Già durante l'estate disse di no al Manchester United e al Paris Saint Germain. Guadagna 5.5 più bonus, quindi ha un ingaggio molto alto. Non vedo una situazione italiana al momento, nessuna si è fatta avanti in modo concreto".