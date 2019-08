Di Marzio: "Il Milan prova a stringere per Correa, ma l'affare è al momento in stand-by"

Il Milan prova a stringere per Correa ma l'affare non è semplice ed è al momento in stand-by, complice un intreccio di mercato che coinvolge anche Rodrigo Moreno Machado obiettivo dell'Atletico Madrid. La squadra allenata dal Cholo Simeone, infatti, ha già virtualmente chiuso per l'attaccante classe '91 del Valencia ma intende acquistarlo con i soldi incassati dalla cessione dell'argentino Angel Correa. Da tempo nel mirino del Milan, il numero 10 dei colchoneros sarebbe disposto a trasferirsi in Serie A, ma la fumata bianca tra club non è ancora arrivata.