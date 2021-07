Di Marzio: "Il Milan sta per cedere Pobega all'Atalanta. Interesse dell'Eintracht per Hauge"

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' in onda su SkySport sugli ultimi movimenti del calciomercato del Milan: "Il Milan sta per cedere Pobega all'Atalanta: la trattativa sta andando avanti in maniera molto concreta. C'è un interesse dell'Eintracht Francoforte per Hauge"