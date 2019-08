Di Marzio: "Il Milan vuole Correa a tutti i costi"

Gianluca di Marzio, durante “Calciomercato – L’originale”, ha parlato così di Milan: “Vogliono Correa a tutti i costi. È il giocatore individuato, si sono innamorati tutti di lui. Si sente la necessità, anche, di avere un giocatore con le sue caratteristiche. La sensazione è che alla fine il Milan riesca a prenderlo. Deve però arrivare una cessione, anche per motivi di organico. La settimana prossima si vedrà. Per la cessione c’è sempre Andrè Silva, si è parlato dello Sporting Lisboa ma il Milan non ha ancora ricevuto offerte. Mendes sta lavorando alla trattativa”